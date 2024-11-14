Звезда 90-х заявил, что Пугачева подослала бандитов к Легкоступовой

Певец Игорь Наджиев заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева якобы могла подослать бандитов к певице Валентине Легкоступовой. Его цитируют «Аргументы и факты».

Об этом он поразмышлял на фоне продолжающегося расследования дела о стрельбе в певца Игоря и Талькова.

«Азиза мне сказала: «Игорек, одним выстрелом сразу двоих убрали — и меня, и Талькова», — вспоминает он.

Певец подчеркнул, что и Игорь Тальков, и Азиза были яркими представителями шоу-бизнеса в 1990-х.

«А, учитывая, что всей нашей эстрадой заправляла Алла Борисовна, можно только догадываться, чьими руками все это могло быть организовано через бандитов. <...> К Вале Легкоступовой Алла Борисовна подсылала бандитов после того, как Паулс отдал Валечке свои песни, на которые рассчитывала Пугачева», — не сомневается он.

Пугачева эти утверждения не комментировала. Сейчас она проживает за пределами России.

Дело Игоря Талькова возобновили три года назад. Накануне певице Наташа Королева выступила в Петроградском районном суде по делу о стрельбе в рок-музыканта Игоря Талькова, которого не стало 6 октября 1991 года.

Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».