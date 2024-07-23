Игорь Тальков и Валерий Шляфман (кадр из видео)

Следователи установили убийцу Талькова спустя 30 лет. Его выдала одна вещь СКР: виновного в убийстве Талькова установили благодаря окровавленной рубашке

В ходе следствия у одного из специалистов, проводивших в 90-е экспертизу по делу об убийстве Игоря Талькова, были найдены запачканные кровью вырезы с рубашки концертного директора музыканта Валерия Шляфмана. Именно они стали доказательством его вины. 23 июля суд в Петербурге начал слушания по громкому делу об убийстве звезды 80-х. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Окровавленные фрагменты рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана стали доказательством его виновности в убийстве, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Самого Шляфмана на суде не будет: после смерти Талькова он выехал в Израиль, где проживает до сих пор.

Следователи рассказали, что по делу Талькова опросили более 50 свидетелей, в числе которых были эстрадные артисты, персонал «Юбилейного» и прибывшие на место трагедии милиционеры.

«Также проведены допросы специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве», — уточнили в СК.

«Был проведен колоссальный объем следственных действий, который позволил Следственному комитету собрать достаточные доказательства причастности Шляфмана к совершенному преступлению», — заключили в ведомстве.

«Жил две минуты»

23 июля суд начал рассматривать обвинения против Шляфмана. Следствие считает, что Шляфман стрелял в концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова, но тот увернулся, а пуля попала в Талькова.

«Через руку она ушла в солнечное сплетение, ранение было смертельным, после выстрела Тальков жил минуты две», — заявил руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.

Супруга Талькова Татьяна отвергает версию о непреднамеренном характере убийства. «Мы полагаем, что Шляфман стрелял в Малахова, чтобы убрать его как свидетеля и свалить на него убийство», — заявила «Известиям» адвокат семьи Нина Аверина.

«Предупреждала о беде»

Накануне шоумен Стас Садальский рассказал, что писательница и целительница Джуна предсказала Талькову скорую смерть.

«Она же предупреждала его о беде буквально накануне рокового концерта в Питере. Просила: «не ходи туда, это твое последнее выступление», — вспомнил актер.

По его словам, Тальков не послушался и решил, что «победит».

Джуна и Тальков дружили много лет, писательница даже пела дуэтом с артистом, добавил Садальский.

Талькова застрелили 6 октября 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» в Петербурге, где проходил сборный концерт многих артистов.

Изначально Шляфмана заочно обвинили в убийстве по неосторожности, однако дело приостановили, так как обвиняемый уехал в Израиль. В 2018 году СК приступил к пересмотру дела и пришел к выводу, что в действиях концертного директора был умысел.

Игорь Тальков увлекался музыкой с детства. Стал известен благодаря песне «Чистые пруды», исполненной в 1987 году. После этого музыкант создал группу «Спасательный круг».

В 1990 году в «Песне года» исполнил песню «Бывший подъесаул».

Весной и летом 1991-го выступал на концертных площадках СССР с авторской концертной программой «Суд», куда вошли наиболее острые социальные песни.

Изначально Тальков очень верил в коммунизм, ругаясь с родителями из-за их недовольства правлением Леонида Брежнева. Осознание неоправдавшихся надежд позже было для него крайне болезненным.

В дни августовского путча Тальков принимал участие в концерте «Рок против танков».

В 1992-м выпустил книгу «Монолог». В 2001 году появилось второе издание книги, дополненное записями из дневника и текстами неизданных песен, а также статьей его супруги Татьяны Тальковой «Хроника трагического дня. Почему убийца Талькова так и не предан суду».

В Петербурге на дворце спорта «Юбилейный» установлена мемориальная доска с надписью «Вечная память погибшему за Россию поэту, певцу и композитору Игорю Талькову от русского народа».