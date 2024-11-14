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Олег Майами подтвердил слухи о романе с Ивлеевой

Рэпер Олег Майами признался, что встречался с Ивлеевой до ее романа с Элджеем

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miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Олег Майами признался в подкасте Филиппа Киркорова «You Want A Scandal Now?», что некоторое время встречался с блогершей Анастасией Ивлеевой.

Майами рассказал, что состоял в отношениях с Ивлеевой до ее романа с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк – настоящее имя). Артист отметил, что в тот период в его жизни происходила «Санта-Барбара». Тогда певец очень близко дружил с Элджеем.

«Мы поехали с ним в Таиланд веселиться, решили с пацанами телефоны убрать. Настя мне писала, я не отвечал. Вернулся в Москву, мы поговорили и разошлись. Все, они с Лешкой начали встречаться, они поженились, вместе были долгое время», — поделился исполнитель.

Майами отметил, что стал одним из немногих, кто поддержал Ивлееву после скандала с «голой» вечеринкой.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Киркоров заявил, что Ивлеева не извинилась перед ним после скандальной вечеринки.

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