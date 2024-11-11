Noize MC поднял гонорар за новогодние корпоративы

Рэпер Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Иван Алексеев) поднял гонорар за новогодние корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь он просит за концерт не €37 тысяч, а €50 тысяч — около 5 млн рублей, часть гонорара артист требует в рублях. Выступать он готов в Великобритании, Европе, ОАЭ, Катаре, но не в Турции.

Из райдера звезды исчезли отдельное меню и приписка об отмене концерта в случае невыполнения какого-либо из пунктов. Noize MC просит предоставлять перелет бизнес-классом для него и эконом-классом — для команды. В гримерке должны присутствовать охрана, десять бутылок пива, вино, виски, ром, кола, энергетики, мясная и сырная нарезки.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

Накануне на Noize MC составили протокол за дискредитацию российской армии.

Ранее активисты потребовали проверить группу «Каста» на дискредитацию армии России.