Юрий Николаев ответил на слухи о коронавирусе

Народный артист России и телеведущий Юрий Николаев в беседе с NEWS.ru назвал ложью слухи о то, что заболел COVID-19.

Николаев признался, что чувствует себя прекрасно. Он поблагодарил за беспокойство.

13 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Юрия Николаева якобы обнаружили коронавирусную инфекцию после госпитализации с воспалением легких.

По данным канала, ПЦР-тест у экс-ведущего «Утренней звезды» взяли 10 ноября, он оказался положительным. Mash утверждал, что Николаеву тяжело дышать, он также страдает от кашля.

12 ноября Николаев рассказывал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести. Народный артист России заявил, что у него диагностировали воспаление легких.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

Ранее актер «Молодежки» экстренно попал в больницу с пневмонией.