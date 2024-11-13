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Телеведущая назвала «Мосфильм» и его кинофильмы одним из культурных кодов России

Телеведущая Черницкая: в мире формируется запрос на русскую культуру

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Shutterstock/Scarc

Киноконцерн «Мосфильм» меняется вместе со страной, чутко реагирует на запросы зрителей, помогает им через искусство узнавать что-то новое о себе и о России. Такое мнение высказала член экспертного клуба «Дигория», председатель Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ), ведущая «Первого канала» Евгения Черницкая.

«Очень важно, что президент России Владимир Путин уделяет внимание развитию отечественного кинематографа — сейчас как никогда мы нуждаемся в нашем, российском кино», — заявила Евгения Черницкая.

Эксперт подчеркнула, что отечественный кинематограф с уважением относится к наследию прошлого и, вместе с тем, идет в ногу со временем, сочетая высокотехнологичное с необычными художественными решениями.

В качестве примера телеведущая привела первый в мире дипфейк-сериал «ПМЖейсон».

«Мосфильм» и его кинофильмы она назвала одним из культурных кодов России, который «вшит» в сознание каждого жителя страны.

Кроме того, эксперт отметила, что за последние пару лет важным трендом отечественного кино стала переориентация с популярного на Западе контента на «уникальный жанр, который откликается в сердцах отечественного зрителя».

Также она констатировала, что в мире формируется запрос на русскую культуру и искусство.

«Все четче, по данным МИД РФ, он звучит в государствах Азии, Африки, Латинской Америки и на Ближнем Востоке», — добавила Черницкая.

Она убеждена, что сегодня у российского кино появился шанс на то, чтобы его хотели смотреть на больших киноэкранах и компактных телефонах в разных концах света.

«Большим упущением будет, если мы этой возможностью не воспользуемся», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым.

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