Василий Ливанов экстренно госпитализирован в реанимацию

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в хирургическую реанимацию в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причина госпитализации Ливанова неизвестна. Также издание не раскрывает подробности его состояния.

Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. По данным издания, артист проходит амбулаторное лечение дома. Жена Ливанова Елена подтвердила выписку. По словам супруги актера, у мужа все хорошо. Артисту назначили лекарства и лечение.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее жена актера Ливанова рассказала о его состоянии на фоне слухов о параличе.