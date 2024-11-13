В Москве завершились съемки спин-оффа «Беспринципных»

В Москве завершились съемки спин-оффа сериала «Беспринципные» — «Беспринципные. Непреклонный возраст». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Съемки проходили как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. По сюжету, после крупной ссоры с Хадяковым Валя уезжает с Патриков в Питер и велит не приближаться к ней. Генерал переключает свое внимание на работы, чтобы забыться. Однако ему это не помогает — Хадяков все больше падает духом. Это вызывает тревогу у соратников генерала, а также у дочери Веры.

К своим ролям вернутся Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Александр Балуев, Ирина Пегова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин, Павел Ворожцов, Дмитрий Муляр, Марина Доможирова, Карина Зверева, Алика Смехова. В сериале также появятся новые герои, однако их раскроют позже.

Сценаристами проекта стали Александр Цыпкин, Владимир Васильев и Екатерина Богомолова. В качестве режиссера выступил Заур Засеев.

Премьера сериала «Беспринципные. Непреклонный возраст» пройдет в 2025 году.

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