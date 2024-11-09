Музыкальный критик Сергей Соседов назвал аморальными большие гонорары звезд. Об этом он заявил в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Соседова, ни один концерт любой звезды не может стоить более миллиона рублей.

«Да и этого много… аморально платить от 3 до 12 миллионов за попсовый концерт, когда в стране существуют колоссальные проблемы», — сказал он.

Соседов предложил у артистов, которые получают большие гонорары, экспроприировать финансовые средства в пользу нуждающихся.

Накануне Соседов прокомментировал отказ супруга певицы Аллы Пугачевой шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) демонстрировать израильский паспорт в Индонезии. Соседов назвал Галкина беспринципным.

Ранее сербский режиссер Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских.