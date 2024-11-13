Известный стенд-ап комик вспомнил, как не поступил на актерский факультет

Стендап-комик Иван Абрамов признался в беседе с «Газетой.Ru», что собирался поступить на актерский факультет, но не стал из-за отца.

«Отец настаивал на МГИМО, сказал, что еще успею отучиться на актера. Нашли компромисс — я поступил в МГИМО и играл в команде КВН своего вуза. Очень благодарен отцу, что тогда он проявил твердость», — заявил юморист.

Абрамов не исключил, что в его поступлении в один из лучших вузов страны была «некая доля везения». При этом артист отметил, что готовился к вступительным как обычный абитуриент: занимался с репетиторами и был настроен решительно стать студентом этого вуза.

Комик Иван Абрамов является резидентом шоу «Stand Up» на ТНТ с 2014 года, куда его пригласил Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом). В 2017-м юморист начал развивать сольную карьеру — в этот год вышел его первый сольный стендап-концерт. С 2014 года Абрамов женат на бизнесвумен Эльвире Абрамовой, с которой воспитывает двух дочерей.

Полное интервью с Абрамовым читайте здесь. В беседе с «Газетой.Ru» юморист рассказал, чего ждет от своей поездки в Антарктиду на круизном лайнере премиум-класса, куда еще хотел бы попасть и почему людей возмущают шутки.

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