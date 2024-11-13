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Изображавший Мизулину комик рассказал об обиде героев пародии

Комик Иван Абрамов признался, что пока никого не обидел своей пародией

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@abramov_ivan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Стендап-комик Иван Абрамов не вспомнил в беседе с «Газетой.Ru» о случаях, когда на него обижались герои его пародий.

За годы своей карьеры Абрамов изображал своего отца, главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину, певца Дмитрия Маликова и телеведущую Елену Малышеву.

«Пародия — это не негативная история, а скорее наоборот. Я еще никого не обидел», — пояснил юморист.

Также Абрамов раскрыл, что обнаружил у себя дар пародиста еще в детстве. Однако тогда комик не знал, что его «кривляние перед зеркалом» называется пародией.

«О моем таланте знали в школе, я пародировал и одноклассников, и учителей, при этом умудрился со всеми сохранить хорошие отношения. А в старших классах меня пригласили играть за школьную команду КВН», — похвастался комик.

Комик Иван Абрамов является резидентом шоу «Stand Up» на ТНТ с 2014 года, куда его пригласил Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом). В 2017-м юморист начал развивать сольную карьеру — в этот год вышел его первый сольный стендап-концерт. С 2014 года Абрамов женат на бизнесвумен Эльвире Абрамовой, с которой воспитывает двух дочерей.

Ранее комик Абрамов объяснил шутку о лишнем весе жены.

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