Защита актера Артура Смольянинова обжаловала его заочный арест

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заочный арест актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) по уголовному делу о фейках об армии России и возбуждении ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного источника суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — заявил он.

29 октября Басманный суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

13 января 2023 года Минюст РФ включил актера Смольянинова в реестр иноагентов. А в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

Тем временем стало известно, что сериал «Ростов 2», в котором снялся Смольянинов, отложили на полку. В студии «Кострома фильм» отмечали, что не знают, когда сериал выпустят в эфир, и предположили, что он может вообще не выйти.

Ранее мошенники начали запугивать россиян делами о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ.