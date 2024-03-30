Снятый в 2021 году сериал с иноагентом Артуром Смольяниновым* отложили на полку

Снятый в Костроме сериал «Ростов 2» отложили на полку. Об этом сообщает издание Kostroma.Today со ссылкой на собственный источник.

Съемки проходили в исторической части города около трех лет назад — летом 2021 года. В массовых сценах приняли участие 500 костромичей. Звезда «9 роты» Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) также принял участие в съемках.

В студии «Кострома фильм» не знают, когда сериал выпустят в эфир, и предполагают, что он может вообще не выйти. Официальных комментариев по поводу того, повлияли ли на судьбу «Ростова 2» статусы Смольянинова, нет.

Накануне стало известно, что Артур Смольянинов получил за выступление в кафе в Латвии €500.

Концерт артиста с его группой cheLovek прошел 21 февраля в рижском ресторане elpa. На выступление, которое длилось около трех часов, пришло несколько десятков человек. Для них актер исполнил 17 песен.

Ранее певица Милена Дейнега пожаловалась в Роспотребнадзор на вечеринку после теракта.