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Блиновская потратит около года на оплату миллиардного долга

SHOT: блогерша Блиновская продает дом за 600 млн рублей ради погашения долга

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская начала процедуру реализации своего имущества, чтобы расплатиться с миллиардным долгом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации канала, инфлюэнсер снизила цену на свой двухэтажный коттедж до 600 млн рублей, хотя изначально планировала продать его почти за 1 млрд рублей. Также стало известно, что Блиновская продала две свои столичные квартиры за более чем 150 млн рублей. Апартаменты находились в элитном жилом комплексе «Донской Олимп».

SHOT предполагает, что на продажу недвижимости и решение вопроса с уголовным преследованием у Блиновской уйдет «от полугода до года».

Всего, отмечает канал, стоимость имущества Блиновской составляет 60 млрд рублей при долге в почти 1,2 млрд рублей. После того, как блогерша реализует имущество ради оплаты долга, то процедуру остановят и вся оставшаяся недвижимость останется за Блиновской.

Недавно стало известно, что Блиновскую признали банкротом. По данным Telegram-канала SHOT, долг Блиновской перед Федеральной налоговой службой на момент принятия этого решения составлял — 1 168 032 695 рублей.

Ранее стало известно, что муж Надежды Бабкиной заработал на свечах несколько десятков миллионов рублей.

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