Гарик Burito объяснил, почему Долина попалась на удочку мошенников

Певец Гарик Burito объяснил, почему его коллега Лариса Долина стала жертвой мошенников. Его цитирует Леди.Mail.

По словам артиста, он с теплом вспоминает сотрудничество с Долиной — вместе они выступали в Кремле, записали песню «Капкан» и после этого часто исполняли ее: и на концертах, и в эфирах радио.

«Сегодня люди, специализирующиеся на мошенничестве, очень подготовлены — не нужно их недооценивать. Поэтому на их удочку может попасться, к сожалению, любой из нас, как бы он ни был продвинут…» — сказал он, назвав случившееся с артисткой всего лишь стечением обстоятельств.

В августе Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд продлил арест курьера по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.