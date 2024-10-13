Шаляпину поставили виниры за 6 миллионов рублей

Певец Прохор Шаляпин сообщил в шоу «Ты не поверишь!», что сменил виниры.

Шаляпин рассказал, что носил белые виниры десять лет. Он решил их установить, вдохновившись улыбкой Тимати. Сейчас певцу поставили новые керамические виниры за 6 миллионов рублей. Артист признался, что думал купить на эти деньги автомобиль, но выбрал зубы.

«У меня появились деньги, упали с небес. Я думаю: может, купить себе китайскую машину за 6 миллионов? Но любовь к своей улыбке победила, потому что я один из немногих, кто улыбается в шоу-бизнесе искренне. Все остальные кривые и косые, с кислыми лицами, недовольные», — поделился исполнитель.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше его на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. А третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис. Бизнесвумен не стало в сентябре 2021 года.

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