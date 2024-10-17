«Аквариум» существовал для них»: Гребенщиков соскучился по российским зрителям

Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) признался, что ему не хватает российских зрителей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

«То, чего просто физически не хватает, это людей, с которыми мы говорили и которым мы пели все эти 50 лет в России, потому что «Аквариум» существовал для них», — поделился артист.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов.

Сейчас Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Музыкант рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине.

Накануне в Ницце был отменен концерт Бориса Гребенщикова «в связи с проблемами со здоровьем». Некоторые поклонники 70-летнего музыканта утверждают, что причиной отмены стал сердечный приступ, после которого Гребенщиков был госпитализирован.

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