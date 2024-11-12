В России создали «Министерство поп-культуры»

Премьера оригинального видеоподкаста «Министерства поп-культуры» состоится в онлайн-кинотеатре Кинопоиск и на YouTube-канале Кинопоиск Экстра. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

В первом выпуске ведущие будут обсуждать сиквел «Джокера», новый альбом The Cure, сериал Юрия Быкова про 90-е, популярность Достоевского, вторые сезоны «Игры в кальмара» и «Аркейна». Проект будут вести блогер Алексей Луцай, стендап-комик Сева Ловкачев и редактор издания «Афиша Daily» Аля Александрова.

В «Министерстве поп-культуры» все самые актуальные феномены и тренды будут рассмотрены и оценены. Раз в две недели «Министерство» будет проводить заседания, чтобы утвердить или «отправить в шредер» главные поп-культурные новости последних дней, а также вынести на обсуждение мемы и впечатления от фильмов, сериалов, музыки и видеоигр.

«Теперь я могу дома смотреть сериал и говорить: «Это по работе, не отвлекайте, пожалуйста»», — пошутил комик Ловкачев.

Выпуски видеоподкаста будут выходить каждые две недели: по четвергам в онлайн-кинотеатре, а на следующий день — в YouTube-канале Кинопоиск Экстра. Его аудиоверсия также будет доступна на Яндекс Музыке и других платформах.

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