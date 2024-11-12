Кинокритик об отказе в российском прокате фильму о Трампе: «Минкульт обнаглел»

В России решили «перебдеть» и отказаться от проката фильма о новом президенте США Дональде Трампе, чтобы не испортить с ним отношения. Однако самому политику на фильм наплевать, тем более в заграничном прокате, поэтому решение российского Минкульта непонятно, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«На мой взгляд, Министерство культуры обнаглело окончательно. Прокатное удостоверение должно носить уведомительный характер, оно превратилось в плеть, пряник и кнут. Минкультуры слишком много на себя берет», — убежден эксперт.

Сегодня прокатное удостоверение стало способом манипуляции прокатчиками и продюсерами, причем отказы часто даже не аргументируются, добавил Шнейдеров. Фильм он назвал явно антитрампистским, подчеркнув, что, если бы он вышел перед выборами — мог быть скандал. Однако отказ показывать картину после выборов это уже желание «перебдеть, чем недобдеть», считает кинокритик.

Самому Трампу на фильм наплевать, тем более на показ в России, где у него нет избирателей, добавил Шнейдеров. Что касается нелегальных кинопоказов, то в них особого смысла нет, так как вряд ли среди россиян фильм о Трампе будет пользоваться большой популярностью, заключил эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, причины отказа в выдаче прокатного удостоверения картине не раскрываются. Фильм, главную роль в котром исполнил Себастиан Стэн, рассказывает о бизнес-карьере будущего президента США Дональда Трампа в 70–80-х годах в Нью-Йорке. В России картина должна была выйти в кинотеатрах 14 ноября.

Ранее в Минкульте рассказали о новых правилах для киностудий.