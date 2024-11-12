«Как японские Барби»: певица рассказала о детях на секс-вечеринках Пи Дидди

Певица Таня Уоллес в документальном фильме издания TMZ рассказала о детях, присутствовавших на секс-вечеринках рэпера Пи Дидди.

По словам Уоллес, на одну из вечеринок Дидди ее пригласил «саудовский принц». Она призналась, что наблюдала на мероприятии целые группы людей, занимающихся сексом, многие из присутствовавших выглядели так, будто были под действием наркотиков или алкоголя.

На вечеринке она увидела «невысоких людей», одетых как японские Барби. Рассмотрев их, она поняла, что это несовершеннолетние, которых от нее сразу же заслонила стена взрослых. Она не видела, что делают взрослые и несовершеннолетние, но встревожилась.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие. Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Накануне о дружбе с Пи Дидди рассказал российский предприниматель Умар Джабраилов.

О карьере рэпера и его падении — в материале «Газеты.Ru».