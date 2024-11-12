Экс-солистку Reflex преследовал грабитель из-за «котлеты» денег

Звезда ремейка «А зори здесь тихие», экс-солистка группы Reflex Женя Малахова вспомнила, как в детстве ее преследовал «мужик» из-за пачки денег. Об этом артистка рассказала в интервью сайту «Страсти».

По словам Малаховой, у нее была пачка со сторублевыми купюрами, которую они с подругой обозвали «котлетой денег». Девочки шли, смеясь, пока не заметили, как за ними бежит мужчина. Их спас, вспомнила актриса, подъехавший водитель. Когда девочки садились в автомобиль, то грабитель «практически открыл» дверь машины.

«Ну, предполагаю, что хотел эту «котлету» заполучить. Но все закончилось, хорошо», — отметила исполнительница.

Недавно Малахова рассказывала, что воры забрались в арендованное авто, пока она была на шопинге в Ницце. Они разбили заднее стекло автомобиля и забрали оттуда пакеты с одеждой и сувенирами.

В беседе со «Страстями» актриса призналась, что до инцидента во Франции она не сталкивалась с большими кражами. Однако однажды у артистки «вытащили» iPhone, а также украли ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее стало известно, что у Милохина могут арестовать счета в России из-за песни «Владимир Путин — молодец!».