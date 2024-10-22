Звезда «А зори здесь тихие» вспомнила, как ее ограбили в Ницце: «Хочется поскорее забыть»

Звезда ремейка «А зори здесь тихие», экс-солистка группы Reflex Женя Малахова сообщила, что воры забрались в арендованное авто, пока она была на шопинге в Ницце. Деталями произошедшего Малахова поделилась в интервью Леди Mail.ru.

«Возвращаемся [с шопинга]: а у нашего авто разбито заднее стекло… Видимо, мы спугнули воров, ведь они успели взять только пакеты с одеждой и сувенирами для друзей», — рассказала артистка.

Малахова порадовалась, что злоумышленники не успели добраться до самого ценного, что лежало в машине. Она пояснила, что на самом дне остались дорогие покупки. После случившегося артистка написала заявление в полицию и поменяла автомобиль.

«Остались очень неприятные эмоции, которые мне хочется поскорее забыть», — отметила знаменитость.

Также звезда рассказала, что улетела в отпуск вместе с мужем и сыном, оставив двухмесячную дочь в Москве. Паспорт девочки потеряли в визовом центре, а на оформление новых документов не было времени. Малаховой тяжело далось решение о вылете: она много плакала и «не представляла, как будет отдыхать без своей малышки».

«Но все же полетела: решила, как раз проведу много времени с сыном, да и нам с мужем крайне необходим был отдых», — отметила исполнительница.

Знаменитость замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым, они поженились в августе 2020 года. Спустя два года после свадьбы у пары появился сын, а в июле 2024-го семья Малаховой пополнилась дочерью Павлой.

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