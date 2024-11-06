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22-летнего Даню Милохина разыскивает военкомат

Mash: блогера Милохина могут привлечь к ответственности из-за неявки в военкомат

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milokhindanya/Twitch

Блогера Даню Милохина могут привлечь к административной ответственности из-за третьей неявки в военкомат по повестке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сейчас тиктокера разыскивает военкомат города Красногорска, поскольку Милохин все еще прописан в TikTok-хаусе на улице Архитектора Райта.

Если блогер проигнорирует призыв к исполнению воинской обязанности, то его могут осудить по статье 21.5. КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Блогер покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

После отъезда Милохин проживает в Дубае и Таиланде, а в России на его имя уже приходило несколько повесток: одну направляли в TikTok-хаус, а другую — в Анапу, где проживал его приемный отец.

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