Покинувшая Россию комикесса рассказала, что иногда плачет из-за эмиграции

Комикесса Ариана Лолаева призналась, что иногда испытывает грусть и печаль из-за того, что уехала из России после СВО. Об этом она сообщила на YouTube-интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По словам Лолаевой, в Москве она чувствовала себя более стабильно, поскольку была уверена в своем финансовом положении. Сейчас комикесса не может рассчитывать на то, что финансы позволят ей денежно помогать своей семье уже через месяц.

В эмиграции, призналась 26-летняя Лолаева, ее иногда посещают депрессивные мысли — что она «никому не нужна и никак не может найти реализацию».

«Это путь в никуда, в забвение. И еще это мои лучшие годы... Как обидно, что вот так», — поделилась она.

Комикесса назвала Россию «домом» — местом, за которое у нее «болит душа». Девушка сообщила, что специально смотрит видеоролики о родном Владикавказе и о Москве в моменты, когда скучает по России. После их просмотра ей становится грустно, и она плачет.

При этом Ариана Лолаева заявила, что депрессивные мысли уходят, когда напоминает себе о трудности жизни в России. Комикесса считает, что ей было бы сложно жить на родине, так как пришлось бы «наступать на язык».

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