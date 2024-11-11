Российская актриса столкнулась с харассментом в США

Актриса Юлия Гладченко заявила, что однажды «очень возрастной» продюсер из Лос-Анджелеса предлагал ей продвижение в карьере, если она согласится на интимную близость с ним. Об этом артистка сообщила сайту «Страсти».

Гладченко отказалась от предложения, поскольку не готова переступать через свои принципы ради успешности. Она отметила, что на многое готова ради роли, но никогда не станет делать подобное, чтобы продвинуться. Также артистка отказывается делать в кадре все «противное» — например, есть невкусные продукты.

По словам актрисы, сейчас в Голливуде серьезно относятся к подобным историям с харассментом. Тех, кто его совершает, сажают в тюрьму, а также «не щадят» публично.

«Все [партнеры по площадке] несколько раз уточняют, точно ли будет окей, если они прикоснутся ко мне или как-то взаимодействуют в сценах», — также отметила Гладченко.

В конце августа режиссер Фрэнсис Форд Коппола признался, что действительно целовал женщин в щеку на съемках «Мегалополиса», но опроверг обвинения в харассменте.

Перед мировой премьерой фильма на Каннском кинофестивале режиссера обвинили в неподобающих действиях по отношению к некоторым женщинам на съемочной площадке — якобы 85-летний Коппола «пришел на съемочную площадку и попытался поцеловать некоторых полураздетых женщин-статисток» во время съемок сцены в ночном клубе. Некоторые источники утверждали, что постановщик заставлял женщин садиться к себе на колени.

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