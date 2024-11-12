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Ольга Орлова осталась без багажа в Милане

Певица Орлова прилетела в Милан и потеряла багаж

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и певица Ольга Орлова осталась без багажа в Милане. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Орлова отправилась в Италию к своему дню рождения, который отпразднует 13 ноября. Она призналась, что чемодан с ее вещами не прилетел.

Самой тяжелой потерей артистка назвала потерю уходовой косметики, поскольку нижнее белье, отметила Орлова, можно постирать.

«Это умывашки твои, твои кремы для лица, для глаз. Полный уход, который должен быть утром и вечером», — говорит она.

Чемодан Ольге Орловой успели вернуть вовремя — до ее отправления в Рим.

Накануне Орлова пожаловалась на проблемы с руками. По словам Орловой, у нее болят руки при разгибании. Конечности также немеют по ночам.

«Никто не может понять, в чем дело. Похоже, еще и с ногами та же ситуация», — поделилась артистка.

Ранее Орлова ответила на обвинения, что бьет дочь из-за собак.

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