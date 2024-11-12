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Жена Градского заявила о нарушении в экспертизе при разделе имущества

Третья жена Градского считает незаконной экспертизу по разделу имущества артиста

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Валерий Левитин/РИА Новости

Третья жена Александра Градского Ольга (Фартышева) считает, что судебная экспертиза, которая легла в основу решения о разделе имущества артиста, была проведена с нарушением закона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«[Градская О. С.] полагала, что в основу расчета размера долей наследников не может быть положено заключение <…> центра судебной экспертизы «Гарант», — сказано в документах.

По ее мнению, экспертиза проведена с нарушением требований закона и в заключении есть «существенные противоречия».

В материалах дела также уточняется, что Градская обратилась в суд с иском в связи с тем, что имущество ее бывшего супруга было разделено не в соответствии с устной договоренностью.

Народного артиста России Александра Градского не стало в ноябре 2021-го. У него осталось внушительное имущество, стоимость которого оценивается не меньше чем в 1 млрд рублей, борьба за него велась почти два года. Как наследники поделили имущество музыканта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на могиле Градского появился спрятанный «за мусорным пакетом» памятник.

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