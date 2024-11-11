Известный российский телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию в Москве, он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 75-летнему Народному артисту России стало плохо вечером в понедельник — у него сильно поднялась температура, после чего он упал в обморок.

Приехавшие на место сотрудники скорой помощи приняли решение о госпитализации Николаева и экстренно доставили его в одну из столичных больниц, где его отправили в реанимацию.

В данный момент врачи пытаются установить точный диагноз и причины обморока. Телеведущий сдает анализы и проходит различные обследования, но врачи уже исключили инфаркт и инсульт, подчеркнул SHOT.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

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