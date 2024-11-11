Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию

SHOT: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

close
Lev Sherstennikov/Global Look Press

Известный российский телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию в Москве, он находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 75-летнему Народному артисту России стало плохо вечером в понедельник — у него сильно поднялась температура, после чего он упал в обморок.

Приехавшие на место сотрудники скорой помощи приняли решение о госпитализации Николаева и экстренно доставили его в одну из столичных больниц, где его отправили в реанимацию.

В данный момент врачи пытаются установить точный диагноз и причины обморока. Телеведущий сдает анализы и проходит различные обследования, но врачи уже исключили инфаркт и инсульт, подчеркнул SHOT.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

В конце октября вокалисту российской панк-группы «План Ломоносова» и актеру из сериала «Интерны» Александру Ильину провели экстренную операцию после госпитализации с аппендицитом.

Ранее отец Киркорова пожаловался на отказавшие ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами