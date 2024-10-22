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Отец Киркорова пожаловался на отказавшие ноги

SHOT: у певца Бедроса Киркорова появились осложнения на фоне проблем с сердцем

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народный артист России Бедрос Киркоров пожаловался на новые осложнения на фоне проблем с сердцем — отказавшие ноги. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Певец пожаловался, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. По данным источника издания, после выписки из больницы в начале сентября 92-летний певец и отец Филиппа Киркорова проходит обследование у врачей. На одном из недавних осмотров он заявил, что плохо себя чувствует, а ноги сильно отекают. Артист передвигается только с опорой на трость.

Как сообщает издание, Киркорову провели процедуру очистки крови для улучшения общего состояния и отправили на амбулаторное лечение домой.

31 августа Бедрос Киркоров обратился за врачебной помощью с жалобами на боли в сердце. После госпитализации ему решили провести операцию для проверки кардиостимулятора, установленного в 2023 году после того, как артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. 1 сентября Киркоров-старший попал в реанимацию.

20 сентября Филипп Киркоров рассказал, что его отец все еще находится в реанимации. По словам певца, во время госпитализации родителю было «совсем плохо», однако врачи Боткинской больницы спасли ему жизнь.

Ранее Бедросу Киркорову запретили водить машину.

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