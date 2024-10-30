Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно прооперировали

Вокалисту российской панк-группы «План Ломоносова» и актеру Александру Ильину сделали экстренную операцию после госпитализации с аппендицитом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, звезда «Интернов» попал в больницу после того, как пожаловался врачам на резкие боли в животе. Его доставили в НИИ им. Склифосовского, где подтвердили аппендицит.

Операция по удалению аппендицита прошла планово. Сейчас артист восстанавливается в своей палате.

Еще 29 октября стало известно, что Ильина госпитализировали в одну из московских больниц из-за жалоб на острую боль в нижней части живота. Telegram-канал 112 заявлял, что в больнице ему провели «ряд нужных процедур». Отмечалось, что жизни актера ничего не угрожает.

25 октября в Калужской области экстренно госпитализировали бывшего участника музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Константина Легостаева. Певец почувствовал себя плохо во время отдыха с друзьями, при этом врачи скорой помощи заподозрили у него аппендицит. В больнице медики подтвердили диагноз и направили артиста на операцию.

Ранее победивший рак певец Владимир Левкин сообщил об операции.