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Умер автор песни «Александра» из «Москва слезам не верит»

Автор песни «Александра» Дмитрий Сухарев умер на 95-м году жизни

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Российский поэт, бард Дмитрий Сухарев ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом заявил поэт Александр Правиков на своей странице «Вконтакте».

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — сказано в сообщении.

Сухарев родился 1 ноября 1930 года. Он написал песню «Александра» из фильма »Москва слезам не верит», а также сборники стихов «Прекрасная волна», «Главные слова», «Ковчег» и других. Кроме того, он был автором трудов по физиологии нервных клеток.

11 ноября пресс-служба Ярославского художественного музея (ЯХМ) сообщила, что скрипач-виртуоз Игорь Попков скончался в возрасте 88 лет.

4 ноября стало известно, что в США в возрасте 91 года скончался Куинси Джонс — музыкант и продюсер, известный сотрудничеством с Фрэнком Синатрой, Рэем Чарльзом, Майклом Джексоном и сотнями других исполнителей.

Ранее боец СВО умер из-за легкого ранения в палец.

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