Итальянский продюсер Паоло Мария Спина анонсировал в беседе с ТАСС создание двух российско-итальянских проектов.

Спина назвал себя «ответственным лицом» предстоящих проектов, но не стал раскрывать их детали. Также продюсер порадовался, что в мире «не удалось отменить русскую культуру».

«Мы, итальянцы, очень радуемся этому», — подчеркнул он.

Недавно итальянский певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит с концертом в Донбассе в знак «поддержки мира в Москве или где-либо еще». Также исполнитель хита «Felicità» выразил мнение, что Донбасс всегда был российским и призвал всех «взглянуть правде в глаза».

В марте итальянский певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) выступил в Кремле в рамках своего выступления «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей». Он признавался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. Однако позднее концерт артиста отменили в Литве из-за его концерта на российской сцене.

Ранее стало известно, что байопик о Трампе не выйдет в российский прокат.