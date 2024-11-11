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Италия и Россия работают над двумя совместными фильмами: «Мы, итальянцы, радуемся этому»

Итальянский продюсер Паоло Спина анонсировал два совместных проекта с Россией

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mubi.com

Итальянский продюсер Паоло Мария Спина анонсировал в беседе с ТАСС создание двух российско-итальянских проектов.

Спина назвал себя «ответственным лицом» предстоящих проектов, но не стал раскрывать их детали. Также продюсер порадовался, что в мире «не удалось отменить русскую культуру».

«Мы, итальянцы, очень радуемся этому», — подчеркнул он.

Недавно итальянский певец Аль Бано заявил, что с радостью выступит с концертом в Донбассе в знак «поддержки мира в Москве или где-либо еще». Также исполнитель хита «Felicità» выразил мнение, что Донбасс всегда был российским и призвал всех «взглянуть правде в глаза».

В марте итальянский певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) выступил в Кремле в рамках своего выступления «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей». Он признавался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. Однако позднее концерт артиста отменили в Литве из-за его концерта на российской сцене.

Ранее стало известно, что байопик о Трампе не выйдет в российский прокат.

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