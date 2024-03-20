Концерт Pupo отменили в Европе, узнав о выступлении в Кремле

Выступление итальянского певца Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) не состоится в Литве по решению организаторов концерта, сообщает местный портал Delfi.

На площадке, где 26 апреля должно было пройти мероприятие, заявили, что отмена концерта связана с недавним концертом Pupo в Кремлевском дворце. Организатор Legacy Inn узнал о том, что Гинацци выступал в России и решил не давать музыканту возможность выступить с одной из стран Балтии. Вместо Pupo в литовском городе Шяуляй споет другой исполнитель, заявил директор площадки Ренатас Начаюс.

До этого Pupo во время пресс-конференции в Кремле признался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. По словам артиста, он понимает, что после концерта в России его будут активно критиковать на Западе в том числе и итальянские поклонники. Pupo подчеркнул, что никогда не прекращал свои поездки в Россию. Он убежден, что другим артистам также не стоит отказываться от концертов в РФ из-за политических прений.

13 марта Гинацци заявлял, что выступит в Кремле ради дела мира. Его московский концерт «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» прошел 15 марта.

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