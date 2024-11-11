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Юморист раскритиковал шутку актрисы Ломакиной про карельский язык

Юморист Пономаренко: актрисе Ломакиной не следовало шутить про карельский язык

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Юморист и актер Валерий Пономаренко в беседе с «Ридусом» прокомментировал жалобу главы Карелии Артура Парфенчикова в СК РФ на артистку Валерию Ломакину из-за ее шутки про карельский язык. По его мнению, ситуация не требует вмешательства следственных органов, однако Ломакиной следовало бы «следить за языком».

«Когда человек выходит на сцену и что-то публично произносит, надо немножко следить за языком. Потому что можно обидеть группу людей, для которых родной язык — самое главное. Здесь я не согласен с этой замечательной артисткой. Думаю, она хватила через край», — сказал Пономаренко.

Он добавил, что во время собственных выступлений ставит для себя ряд ограничений, чтобы никого не обидеть.

На комедийном шоу «Битва за время 2» актриса заявила, что «карельский язык — это атавизм, как соски у мужчины». После этого глава Карелии сообщил о намерении подать заявление в Следственный комитет с просьбой проверить шутку на возбуждение ненависти либо унижение человеческого достоинства.

Позднее Ломакина извинилась перед теми, кого задела ее шутка, и рассказала, что читала монолог от лица придуманного персонажа — невменяемой артистки провинциального театра.

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