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Актриса Ломакина объяснила шутку про карельский язык на фоне угрозы проверки СК

Актриса Ломакина заявила, что не высмеивала карельский язык

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Актриса Валерия Ломакина объяснила свою шутку про карельский язык на фоне угрозы проверки СК. Пост о скандале она опубликовала «ВКонтакте».

Ломакина извинилась перед теми, кого задела ее шутка, и рассказала, что читала монолог от лица придуманного персонажа — невменяемой артистки провинциального театра.

«Это не монолог Леры Ломакиной, а монолог персонажа, которого я создала. И все тексты были написаны и озвучены (хочу надеяться, и сыграны) от лица этого персонажа», — заявила она.

По словам актрисы, она высмеивала не угрозу утраты карельского языка, а отношение к этой угрозе людей, утративших связь со своими корнями. Она отметила, что не стала бы пренебрежительно высказываться о каком-либо языке или о целом народе.

Ломакина заверила, что всегда с гордостью рассказывает, что она из Карелии.

На комедийном шоу «Битва за время 2» актриса заявила, что «карельский язык — это атавизм, как соски у мужчины». После этого глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о намерении подать заявление в Следственный комитет РФ с просьбой проверить шутку на возбуждение ненависти либо унижение человеческого достоинства.

Ранее в Карелии произошел скандал из-за гербов с ошибкой в местном парке.

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