«Сильно разволновался»: умер пресс-секретарь певца Shaman

Пресс-секретарь Shaman Антон Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет. Вечером 9 ноября он начал задыхаться у себя дома, медики не смогли его спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Mash сообщил, что ранее проблем с сердцем у мужчины не было, однако в последнее время он «часто переживал на работе», а на этой неделе «разволновался» из-за скандала по поводу гонораров артистов. Сам Shaman после смерти пресс-секретаря назвал его своим другом и пожелал ему «Царствия Небесного».

В Москве в возрасте 40 лет неожиданно скончался пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский. Информацию о его смерти подтвердил «Газете.Ru» концертный директор музыканта Александр Качан.

«К сожалению, да. Причину пока не знаю, когда похороны — тоже. Вся информация завтра», — сказал он.

Сам Shaman опубликовал в Telegram-канале прощальный пост, в котором пожелал пресс-секретарю «Царствия Небесного».

8 и 9 ноября Shaman участвовал в юбилейном концерте Игоря Крутого в московском зале «Live Арена», Коробков-Землянский тоже был там вместе с артистом. Как сообщил журнал Star Hit, ему стало плохо вечером 9 ноября, когда он находился в своей квартире на проспекте Мира. Неожиданно мужчина начал задыхаться, супруга вызвала скорую, но спасти его медикам не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Скандал из-за гонораров

По информации Mash, ранее у Коробкова-Землянского не было проблем с сердцем. При этом в последнее время у пресс-секретаря случались нервные срывы, он «часто переживал на работе». Накануне он «сильно разволновался» из-за скандала по поводу гонораров артистов.

За пару дней до смерти Коробкова-Землянского вице-спикер Госдумы, первый замруководителя партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил о намерении внести на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете тратить на выступления артистов более 1 млн рублей из государственных и муниципальных бюджетов. В качестве антипримера он привел выступление певца Shaman «в столице одного из субъектов РФ», за которое музыкант получил 16 млн рублей от муниципальных властей. Речь шла о концерте Shaman ко Дню города в Оренбурге. В администрации города объясняли, что заплатили за выступление такую сумму, так как оно «способствовало сплочению оренбуржцев» и «поднятию духа».

После заявления Даванкова Коробков-Землянский написал в своем Telegram-канале, что депутаты «будут, видимо, сами выступать на днях городов». Он также привел в пример Москву, где, по его мнению, «за миллион рублей невозможно провести масштабное мероприятие». Впоследствии он уточнил, что не имел в виду размер гонорара «конкретного артиста».

Карьерный путь

Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. Работал ведущим молодежной программы «Вести с крыш», выходившей на канале ГТРК «Красноярск». В 2007 году переехал в Москву, где начал работать на «Первом канале». Был корреспондентом и редактором дирекции креативного планирования и интернет-вещания, а позже редактором студии спецпроектов.

В 2010 году основал и возглавил медиаагентство «Легенда». С 2011 по 2013 год работал директором фонда «Сколково» по новым медиа, также в 2011-м основал информационное агентство «Молния», где был главным редактором до 2019 года. Параллельно в 2018-2019 годах возглавлял службу новых медиа телеканала «Россия».

Кроме того, Коробков-Землянский два года работал пресс-секретарем у Филиппа Киркорова. Пресс-секретарем Shaman он стал в 2022 году. Также был автором и продюсером рекламных кампаний для телеканалов «Россия», СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и «Матч ТВ», газеты «Известия», операторов связи Yota и «Билайн», Минобразования, Минкульта и Минспорта.

В 2011 году указом президента России был назначен членом Общественной палаты РФ.

Был женат, воспитывал двоих детей — сына Платона и дочь Полину, которые родились в 2013-м.