Активисты пожаловались на памятник Юрию Хою в Воронеже

Члены отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) в Воронеже обратились в прокуратуру. Они пожаловались на возможную установку памятника музыканту, уроженцу города Юрию Хою (Клинских), передает агентство «Красная весна».

Общественники попросили проверить действия мэра Сергея Петрина, вынесшего на городское голосование вопрос строительства памятника панк-музыканту. Активисты заявили, что песни группы «Сектор Газа», которую возглавлял Клинских, дискредитируют институт семьи и органы власти, способствуют пропаганде наркотиков, распущенности и «бессмысленности жизни», оскорбляют чувства верующих и содержат нецензурную брань и пропаганду некрофилии.

Представители организации предположили, что результаты анонимного опроса в соцсети «ВКонтакте», после которого было решено установить мемориал, могли быть сфальсифицированы.

«Если вопрос касается наших общих культурных, исторических ценностей — то в его обсуждении имеют право участвовать все граждане России», — заявил представитель движения Павел Расинский.

Он также предположил, что установка памятника может спровоцировать раскол в обществе и противоречит указу президента о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Юрий Клинских (1964-2000) основал «Сектор Газа» в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива, выпустившего 15 альбомов.

Накануне Петрин заявил, что памятник Хою могут разместить в сквере на съезде с Вогрэсовского моста.

Ранее сообщалось, что о рок-группе «Сектор Газа» снимут полнометражный фильм