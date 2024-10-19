В Воронеже назвали место для возможной установки памятника лидеру «Сектора Газа»

В Воронеже памятник лидеру «Сектора Газа», уроженцу города Юрию Клинских (Хою) могут разместить в сквере на съезде с Вогрэсовского моста. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«Ранее предварительно проработали возможное место установки объекта. Он может быть размещен в сквере ТЭЦ — на съезде с Вогрэсовского моста на левый берег», — отметил он.

Петрин рассказал, что в городскую администрацию поступило официальное обращение с просьбой рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Хоя.

«Сектор Газа» — особое явление в русском роке, поэтому мы откликнулись на инициативу общественника и рассмотрим ее согласно утвержденной процедуре на комиссии по культурному наследию», — продолжил он.

Мэр заверил, что в этом вопросе учтут мнения общественных деятелей в области культуры, истории, архитектуры, изобразительного искусства, а также неравнодушных жителей города.

От заявителя ждут предложений по концепции будущего мемориала, добавил Петрин.

В марте местный телеканал «Губерния» отмечал, что в Воронеже снова начали обсуждать возможность установки памятника лидеру группы «Сектор Газа». Депутат Артем Рымарь на заседании городской думы напомнил, что песни группы являются гимном болельщиков футбольного клуба «Факел» и их исполняет симфонический оркестр Воронежской филармонии.

Юрий Клинских (1964-2000) основал «Сектор Газа» в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива, выпустившего 15 альбомов.

Ранее сообщалось, что о рок-группе «Сектор Газа» снимут полнометражный фильм