Жена Хабенского ответила на сообщения о своей госпитализации

Актриса, жена актера Константина Хабенского Ольга Литвинова ответила на сообщения о своей госпитализации, появившиеся 11 ноября в СМИ. Об этом сообщает агентство «Москва».

Она опровергла слухи и заверила, что чувствует себя хорошо.

«Никакой госпитализации нет. Со мной все хорошо», — заявила Литвинова.

Журналисты сообщали, что у актрисы якобы диагностировали остеоартрит на ранней стадии.

Константин Хабенский предпочитает держать личную жизнь в тайне и лишь изредка дает интервью, в которых рассказывает о семье. В 2013 году народный артист России женился на актрисе Ольге Литвиновой, а в июне 2016 года у пары появилась дочь Александра. Через четыре года чета Хабенских пополнилась еще одним ребенком — дочерью Верой. При этом у актера также есть сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой.

Ранее Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита».