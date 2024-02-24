Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита»

Актер и режиссер Константин Хабенский намекнул в беседе с kp.ru, что остался не совсем доволен фильмом Михаила Локшина «Мастер и Маргарита».

«Думаю, что телевизионная версия этой работы будет убедительнее, чем та, что мы увидели в кинотеатрах», — объяснил артист.

12 февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. По данным портала kinobusiness.com, в общей сложности картина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

Вслед за «Мастером и Маргаритой» в рейтинге самых кассовых фильмов за уикенд оказался «Конец славы», который собрал за неделю 70,5 млн руб. Однако в общей сложности сборы фильма составили. 231,3 млн рублей.

В феврале сыгравший Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», актер Александр Галибин признался, что посмотрел картину режиссера Михаила Локшина от начала и до конца, но остался к ней холоден. Более того, актер пожалел, что посмотрел фильм.

Галибин не отрицает, что лента сделана талантливо. Однако ничего нового из нее звезда не вынес, заявил он.

Ранее звезда «Мастера и Маргариты» объяснила успех фильма.