Жену российского актера Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 43-летней Литвиновой диагностировали остеоартрит — болезнь суставов. Этот недуг вызывает боли в теле и отечность, двигаться становится тяжелее.

У Литвиновой остеоартрит находится в ранней стадии, медики рассчитывают купировать развитие болезни, рассказали в Mash.

Актриса Ольга Литвинова известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Экипаж» и «Игры».

В марте сообщалось, что семилетнюю дочь Хабенского госпитализировали в Москве. У девочки выявили заболевание легких.

Константин Хабенский предпочитает держать личную жизнь в тайне и лишь изредка дает интервью, в которых рассказывает о семье. В 2013 году народный артист России женился на актрисе Ольге Литвиновой, а в июне 2016 года у пары появилась дочь Александра. Через четыре года чета Хабенских пополнилась еще одним ребенком — дочерью Верой. При этом у актера также есть сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой.

Ранее Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита».