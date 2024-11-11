Муцениеце намекнула, что могла навести порчу на Прилучного

Актриса Агата Муцениеце заявила, что хотела решить романтические проблемы с мужчиной магическим способом. Ее цитирует Super.

По словам 35-летней звезды, у нее иногда появлялось желание навести порчу так, чтобы человека не стало.

«Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина», — намекнула она.

Предположительно, речь может идти об экс-супруге Муцениеце актере Павле Прилучном.

«Сорри, но это были только мысли, я ничего не делала. Хотела забить его в моменте, но все нормально», — заключила она.

На данный момент Муцениеце судится с Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Накануне СМИ сообщили, что у Агаты Муцениеце появился новый избранник, который осыпает актрису дорогими подарками. Инсайдеры характеризуют нового возлюбленного актрисы как «молодого и весьма состоятельного» мужчину. Он якобы подарил Муцениеце новый «Майбах» за 10 млн рублей и оплачивает ей водителя, хотя раньше артистка сама ездила за рулем.

Ранее сообщалось, что мать Павла Прилучного впервые вышла на связь на фоне суда за внука.