Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муцениеце намекнула, что могла навести порчу на Прилучного

Актриса Муцениеце заявила, что хотела навести порчу на мужчину

close
Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце заявила, что хотела решить романтические проблемы с мужчиной магическим способом. Ее цитирует Super.

По словам 35-летней звезды, у нее иногда появлялось желание навести порчу так, чтобы человека не стало.

«Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина», — намекнула она.

Предположительно, речь может идти об экс-супруге Муцениеце актере Павле Прилучном.

«Сорри, но это были только мысли, я ничего не делала. Хотела забить его в моменте, но все нормально», — заключила она.

На данный момент Муцениеце судится с Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Накануне СМИ сообщили, что у Агаты Муцениеце появился новый избранник, который осыпает актрису дорогими подарками. Инсайдеры характеризуют нового возлюбленного актрисы как «молодого и весьма состоятельного» мужчину. Он якобы подарил Муцениеце новый «Майбах» за 10 млн рублей и оплачивает ей водителя, хотя раньше артистка сама ездила за рулем.

Ранее сообщалось, что мать Павла Прилучного впервые вышла на связь на фоне суда за внука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами