Мать Павла Прилучного вышла на связь на фоне суда за внука: «Больные люди»

Мать актера Павла Прилучного Любовь опубликовала в соцсетях пост, в котором поразмышляла о людях на фоне суда сына с экс-супругой Агатой Муцениеце. Слова родительницы передает VOICE.

«Люди пропитаны злобой, ненавистью и завистью. И я сомневаюсь, что все это от хорошей жизни», — написала Прилучная.

Женщина выразила мнение, что счастливый человек никогда не будет желать кому-то зла, распространять слухи и пытаться кого-то рассорить. Мать Прилучного считает, что подобным образом поступают лишь больные люди.

«И больны они, к сожалению, душой и сердцем!» — подытожила женщина.

Актер Павел Прилучный родился в семье хореографа Любови Прилучной и боксера Валерия Дэль. У него есть брат Сергей, который старше артиста на 13 лет, и сестра Елена.

На данный момент Прилучный судится со своей бывшей супругой, актрисой Агатой Муцениеце об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Мальчик проживает с отцом и отказывается общаться с матерью. Недавно стало известно, что Тимофей отписался от Муцениеце в соцсетях.

Ранее стало известно, что певица Акула родила первенца в 40 лет.