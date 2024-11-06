СМИ узнали о новом поклоннике Агаты Муцениеце, который осыпает ее подарками

У Агаты Муцениеце появился новый избранник, который осыпает актрису дорогими подарками. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на подругу артистки.

Собеседница издания охарактеризовала возлюбленного бывшей жены Павла Прилучного как «молодого и весьма состоятельного» мужчину. Она заявила, что избранник подарил Муцениеце новый «Майбах» за 10 млн рублей и оплачивает ей водителя, хотя раньше артистка сама ездила за рулем.

«А еще ее возлюбленный купил Агате мечту всех модниц — сумку Kelly от люксового бренда Hermes. Стоимость такой сумки превышает 3 млн рублей», — поделилась приятельница актрисы.

Подруга Муцениеце уверена, что актриса сильно влюблена в избранника, так как она даже повесила портрет мужчины в своей квартире. Также, раскрыла собеседница kp.ru, недавно Муцениеце ездила с новым возлюбленным в отпуск в Испанию.

9 октября актриса сообщала в соцсетях, что улетела в Испанию, оставив детей у своего бывшего мужа Павла Прилучного. Однако тогда знаменитость не рассказывала, с кем планирует отдыхать в Мадриде.

На данный момент Муцениеце судится со своим бывшим мужем, актером Павлом Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Мальчик проживает с отцом и отказывается общаться с матерью. Недавно стало известно, что Тимофей отписался от Муцениеце в соцсетях.

Ранее сообщалось, что мать Павла Прилучного впервые вышла на связь на фоне суда за внука.