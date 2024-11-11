Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Екатерина Шпица рассказала о замершей беременности

Актриса Шпица призналась, что потеряла ребенка

close
daryaorlova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса Екатерина Шпица призналась, что потеряла ребенка. Откровенный пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Шпицы, незадолго до Нового года она узнала о беременности. Актриса с мужем в новогоднюю ночь рассказали о грядущем пополнении в семье сыну и родителям. Однако позже на первом скрининге выяснилось, что у плода не прослушивается сердцебиение. Шпицу отправили на операцию из-за неразвивающейся (замершей) беременности.

«Мне очень помог разговор с медсестрой, которая поделилась своей историей потери. Поговорила, за руку подержала. Стало легче. Затем полчаса парадоксального сладкого забытья под наркозом. И уже днем домой», — вспоминает она.

На следующий день Шпице необходимо было выйти в свет с мужем — она должна была посетить премьеру фильма. Актриса уточнила, что ей помогли прийти в себя семейная терапия, психолог по перинатальным потерям, информация о том, почему беременность замирает, и, в первую очередь, любовь и поддержка близких.

Накануне пережившая рак жена актера Сергея Барышева Екатерина вспомнила, как потеряла ребенка.

Ранее жену Константина Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами