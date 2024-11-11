Екатерина Шпица рассказала о замершей беременности

Актриса Екатерина Шпица призналась, что потеряла ребенка. Откровенный пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Шпицы, незадолго до Нового года она узнала о беременности. Актриса с мужем в новогоднюю ночь рассказали о грядущем пополнении в семье сыну и родителям. Однако позже на первом скрининге выяснилось, что у плода не прослушивается сердцебиение. Шпицу отправили на операцию из-за неразвивающейся (замершей) беременности.

«Мне очень помог разговор с медсестрой, которая поделилась своей историей потери. Поговорила, за руку подержала. Стало легче. Затем полчаса парадоксального сладкого забытья под наркозом. И уже днем домой», — вспоминает она.

На следующий день Шпице необходимо было выйти в свет с мужем — она должна была посетить премьеру фильма. Актриса уточнила, что ей помогли прийти в себя семейная терапия, психолог по перинатальным потерям, информация о том, почему беременность замирает, и, в первую очередь, любовь и поддержка близких.

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