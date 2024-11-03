Пережившая рак жена звезды «Тайны следствия» вспомнила, как потеряла ребенка

Супруга звезды сериала «Тайны следствия» Сергея Барышева Екатерина рассказала на шоу «Секрет на миллион», что потеряла ребенка от актера после падения с лестницы.

Барышева раскрыла, что супруги несколько раз пытались зачать ребенка с помощью ЭКО — женщине удалось забеременеть только со второго раза, но тогда у нее произошел выкидыш на 12 неделе.

«Я пошла гулять с собакой неосмотрительно. Была зима, собака дернула, и я упала с лестницы. Были сломаны ребра», — вспомнила она.

Также Барышева рассказала, что ей пришлось прервать другую беременность по требованию врачей в 2012 году. Тогда у супруги актера обнаружили рак четвертой стадии. Женщина пролечилась в Германии, после чего недуг отступил, и пара снова решила попробовать зачать наследника.

В октябре 2023 года Екатерина признавалась, что просила супруга о разводе, когда узнала о раке. Она не хотела «портить жизнь» мужу. Однако тогда Барышев отказал своей жене и возмутился ее словами.

«Я не хотела, чтобы он меня видел в таком состоянии, и портить ему жизнь. Я хотела его оградить, чтобы он нормально жил», — делилась женщина.

Ранее отец Сосо Павлиашвили сравнил сына с «гадким утенком».