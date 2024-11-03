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Пережившая рак жена звезды «Тайны следствия» вспомнила, как потеряла ребенка

Жена актера Барышева рассказала, что потеряла ребенка после падения с лестницы

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Телеканал «НТВ»

Супруга звезды сериала «Тайны следствия» Сергея Барышева Екатерина рассказала на шоу «Секрет на миллион», что потеряла ребенка от актера после падения с лестницы.

Барышева раскрыла, что супруги несколько раз пытались зачать ребенка с помощью ЭКО — женщине удалось забеременеть только со второго раза, но тогда у нее произошел выкидыш на 12 неделе.

«Я пошла гулять с собакой неосмотрительно. Была зима, собака дернула, и я упала с лестницы. Были сломаны ребра», — вспомнила она.

Также Барышева рассказала, что ей пришлось прервать другую беременность по требованию врачей в 2012 году. Тогда у супруги актера обнаружили рак четвертой стадии. Женщина пролечилась в Германии, после чего недуг отступил, и пара снова решила попробовать зачать наследника.

В октябре 2023 года Екатерина признавалась, что просила супруга о разводе, когда узнала о раке. Она не хотела «портить жизнь» мужу. Однако тогда Барышев отказал своей жене и возмутился ее словами.

«Я не хотела, чтобы он меня видел в таком состоянии, и портить ему жизнь. Я хотела его оградить, чтобы он нормально жил», — делилась женщина.

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