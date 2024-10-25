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Дмитрий Дюжев рассказал, на что пошел ради роли Байдена

Актер Дмитрий Дюжев признался, что сбрил волосы ради роли Байдена

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Пресс-служба ТНТ

Актер Дмитрий Дюжев рассказал «Газете.Ru», что ему нарисовали лицо президента США Джо Байдена в комедийном сериале «Гудбай».

«Когда мне казалось, что ничего не случится, раздался звонок: «Дима, мы нашли гримера! Она тебя нарисует!» Есть такая очень талантливая Николь Демидова. Она обожает свое дело и работает как настоящий художник. Николь оказалась способна «нарисовать» Байдена, только у нее было одно условие — нужно сбрить волосы», — вспомнил актер.

По словам Дюжева, он с трудом решился на то, чтобы расстаться с волосами.

«Для человека, у которого все в порядке с волосами и он не бреет голову в обычной жизни, это испытание. Ты вынужден ходить в каких-то шапках, кепках, капюшонах. Ощущение, что все время раздетый, есть дискомфорт», — признался артист.

При этом Дмитрий Дюжев не пожалел, что решился на такой шаг ради роли Джо Байдена. Он признался, что краски Демидовой сотворили магию.

«Совершенно непонятно, как работает. Но вот в конце она чем-то брызнула в меня, кожу защипало, я посмотрел на себя в зеркало… и увидел его!» — поделился актер.

Премьера комедийного сериала «Гудбай» состоится 28 октября на ТНТ. По сюжету президент США инкогнито посещает Россию и совершенно случайно остается здесь жить. Политик селится в «хрущевке», устраивается учителем английского языка в школу и пытается понять загадочную русскую душу.

Полное интервью с Дмитрием Дюжевым читайте здесь.

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