Названа дата выхода перенесенного в России фильма о Трампе

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в России 14 ноября 2024 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Изначально байопик должен был выйти в отечественном прокате 31 октября. Причина переноса премьеры неизвестна. Фильм рассказывает о бизнес-карьере бывшего президента США Дональда Трампа в 70–80-х годах в Нью-Йорке.

В главной роли снялся Себастьян Стэн, также в ленте сыграли Джереми Стронг, Мария Бакалова и Мартин Донован. Режиссером выступил автор «На границе миров» Али Аббаси.

Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. В американский прокат байопик вышел 11 октября — несмотря на то, что в предвыборном штабе Трампа авторам угрожали судом за «вопиюще ложные утверждения».

В 2018 году американский журналист Гэбриел Шерман объявил о начале работы над фильмом. По его словам, это не будет байопик в прямом смысле этого слова, так как, согласно журналисту, картина сосредоточится на пути Трампа от миллиардера к посту главы государства.

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