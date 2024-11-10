Стас Пьеха о причине своей наркотической зависимости: «Когда у тебя такая родня»

Певец Стас Пьеха вспомнил, что начал употреблять наркотические вещества, поскольку постоянно ощущал давление из-за известности своей семьи. Об этом артист рассказал на шоу «ДаДа — НетНет».

Пьеха признался, что больше всего хейта в свой адрес получил после появления соцсетей. Певцу писали сообщения о том, что он якобы «вышел из-под бабкиной юбки», называли никем и прочее.

«Когда у тебя такая родня, у тебя такая фамилия, ты чувствуешь себя как бы в этой фамильной системе. Когда начал употреблять, стало гораздо легче, проще переносить, общаться с людьми», — поделился исполнитель.

Также Пьеха рассказал, что однажды родственники посадили его под домашний арест, чтобы помочь ему справиться с наркотической зависимостью. И тогда он получил большую моральную поддержку от матери Илоны Броневицкой. Он заявил, что родительница смогла до него достучаться, из-за чего он начал «жизнь с чистого листа».

Стас Пьеха долгое время страдал от наркотической зависимости, из-за чего пережил инфаркт в 34 года. В 2022 году артист рассказывал, что не употребляет уже семь лет. Он уверял, что зависимость можно побороть.

В новом шоу Пьеха пояснил, что до сих пор посещает собрания и амбулаторные группы бывших наркоманов. По его словам, он каждый день совершает какие-либо действия, которые помогают ему выздороветь.

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