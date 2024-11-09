Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бьянка вспомнила, как бандиты стреляли на ее концерте и предлагали интим за деньги

Певица Бьянка заявила, что в 22 года бандиты пригрозили купить ее на концерте

close
ТНТ

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) вспомнила, как на заре карьеры ей предлагали интим за деньги. Ее цитирует «Пятый канал».

«Некоторые думают, если я выступаю в короткой юбке, значит могу за миллион-другой им отдаться. Потому что некоторые артистки это делали», — делится она.

При этом, продолжила артистка, иногда на ее концерты приходили «серьезные бандиты». Девушке было 22 года. На концерте люди с уголовным прошлым обещали, что будут стрелять, приглашали ее за свой стол и пригрозили ее купить.

Из-за подобных инцидентов Бьянка разочаровывалась в карьере певицы, любви и дружбе.

«Приходит какой-то идиот и превращает все это у меня на глазах в разбитое стекло», — поделилась звезда.

Накануне Бьянка пожаловалась на личную жизнь.

Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного певца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами