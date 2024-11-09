Бьянка вспомнила, как бандиты стреляли на ее концерте и предлагали интим за деньги

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) вспомнила, как на заре карьеры ей предлагали интим за деньги. Ее цитирует «Пятый канал».

«Некоторые думают, если я выступаю в короткой юбке, значит могу за миллион-другой им отдаться. Потому что некоторые артистки это делали», — делится она.

При этом, продолжила артистка, иногда на ее концерты приходили «серьезные бандиты». Девушке было 22 года. На концерте люди с уголовным прошлым обещали, что будут стрелять, приглашали ее за свой стол и пригрозили ее купить.

Из-за подобных инцидентов Бьянка разочаровывалась в карьере певицы, любви и дружбе.

«Приходит какой-то идиот и превращает все это у меня на глазах в разбитое стекло», — поделилась звезда.

Накануне Бьянка пожаловалась на личную жизнь.

Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного певца.